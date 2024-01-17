أمم أفريقيا.. حازم إمام يفرض السرية على معسكر الفراعنة

ياسر رشاد - القاهرة - رفض حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وجود أي إعلاميين في فندق أو ملعب تدريب المنتخب.



وأكد إمام أن هذا القرار بناء على طلب البرتغالي فيتوريا والذي يريد توفير أكبر قدر من التركيز والالتزام في المعسكر لتجاوز هذا المأزق الذي يتواجد فيه الفراعنة حاليًا، لكنه وعد بتخصيص وقت للقاءات الإعلامية بعد مباراة غانا في حالة الفوز.

ويخوض منتخب مصر ، مساء اليوم الأربعاء، مرانه الرئيسي على ملعب "جاردان بوتانيك" في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، استعداداً لمباراة غانا المصيرية، والمقررة غداً الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية.

وقام فيتوريا، مدرب منتخب مصر بإستعراض مجموعة من فيديوهات للاعبي منتخب غانا يكشف خلاله نقاط القوة والضعف.



وأوضح للاعبيه وجود ثغرة واضحة في دفاع المنافس خصوصًا مع وجود مساحات بين قلبي الدفاع والأظهرة، والتي استغلها منتخب الرأس الأخضر وهز شباك البلاك ستارز مرتين منها.

فيتوريا يطالب بهذا الأمر

وطالب فيتوريا لاعبيه وخصوصًا محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش بضرورة الاعتماد على الاختراقات والتمريرات القصيرة في عمق دفاعات المنافس لإيجاد هذه الثغرات والتسجيل من خلالها.

