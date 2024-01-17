فيتوريا.. نحتاج للإلتزام التكتيكي أمام غانا

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن أهمية مواجهة منتخب غانا، والتي تجمعهما غدًا الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الافريقية.

وأكد فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي للمباراة أنه يعلم مدى صعوبة مباراة غانا غدا وضرورة الفوز بها عقب التعادل أمام موزمبيق.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي لمباراة غانا: " نحتاج الى العديد من الأمور من بينها الالتزام التكتيكي والابتعاد عن الأخطاء والقوة في الالتحامات والعديد من الأمور الفنية الأخرى".

وواصل:" من المطلوب أن يؤدى كل فرد دوره وبذل قصارى الجهد لتخطي المباراة غدا والحفاظ على حظوظ المنتخب في التأهل".

وأختتم: " كل المنتخبات قوية وتقوم بتطوير نفسها ويجب أن يكون الفريق جاهز بكل جدية للقادم".

في سياق متصل يخوض المنتخب الوطني، مساء اليوم الأربعاء، مرانه الرئيسي على ملعب "جاردان بوتانيك" في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، استعداداً لمباراة غانا المصيرية، والمقررة غداً الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية.

وعقد فيتوريا أكثر من جلسة مع لاعبي المنتخب من أجل الوقوف على أسباب البداية الضعيفة أمام موزمبيق، حيث وجه لومًا شديدًا للاعبيه على التراخي أمام المنافس رغم التقدم بهدف مبكر والذي كان من المفترض أن يسهل المهمة عليهم، مؤكدًا أنه سبق وحذرهم من الاستهانة بالمنافس والثقة الزائدة بالنفس، ومطالبًا بعدم تكرار نفس الأخطاء في مباراة غانا.