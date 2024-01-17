فيتوريا يجري تعديلات في تشكيل منتخب مصر أمام غانا

ياسر رشاد - القاهرة - اكد المدير الفني روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم على إجراء بعض التعديلات على تشكيل منتخب مصر الأول لكرة القدم في مواجهة غانا المقرر لها مساء غد الخميس.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غانًا غدًا الخميس في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وقال فيتوريا في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي اليوم: " قد نجري تعديلات في تشكيل منتخب مصر ضد غانا، لكن ليس بسبب المباراة الأولى بل لأن كل مباراة لها متطلبات خاصة حسب الخصم ".

وأضاف: " نحن رجال محترفون ونمثل منتخبا كبيرا، كل الفرق عليها أن تواجه مشاكل والمشكلة ليست أننا في مشكلة بل كيف سنتعامل معها بعد ذلك، الآن الجميع في الفريق تُظهر رد فعل جيد ونحن نكن احتراما كبيرا لمنتخب غانا لكن علينا أن نتعامل مع قوة هذا الخصم ".

موعد مباراة مصر وغانا القادمة في أمم أفريقيا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غانا غدًا الخميس على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، حيث ستنطلق المواجهة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 Max و قناة beIN Sports HD 3 Max الحاصلة على حقوق بث بطولة كأس أمم أفريقيا النسخة الحالية.