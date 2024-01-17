بديل فوفانا.. مدافع ياباني على رادار النصر السعودي

اقترب الايفواري سيكو فوفانا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من الرحيل عن صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح الصحفي الإيطالي الموثوق، رودي جاليتي، أن نادي النصر يرغب في رحيل سيكو فوفانا، من أجل التعاقد مع لاعب جديد يشغل مكانه في القائمة.

وأشار جاليتي، إلى أن النصر يضع الياباني كوكي ماتشيدا مدافع سانت جيلواز البلجيكي، ضمن اهتماماته للتعاقد معه خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالي.

اقرأ أيضًا.. الرباط الصليبي ينهي مشوار نجم منتخب تونس في أمم أفريقيا 2023

ويعد ماتشيدا أحد أبرز المدافعين البارزين في القارة الأوروبية، حيث يحظى باهتمام كبير من نادي توتنهام الإنجليزي، للتعاقد معه، لدعم صفوف الفريق اللندني في فترة انتقالات يناير الجاري.

وربطت التقارير اسم فوفانا، بالانتقال إلى صفوف أياكس الهولندي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ولكن يتبقى فقط موافقة اللاعب.