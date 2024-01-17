مدرب غانا يكشف موقف محمد قدوس من مباراة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف كريس هيوتون المدير الفني لمنتخب غانا موقف لاعب وست هام يونايتد محمد قدوس، من المشاركة في مباراة مصر، مساء غدا، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال كريس خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "مشاركة محمد قدوس أمام مصر لن تُحسم إلا يوم المباراة".

وغاب قدوس عن المباراة الافتتاحية بين غانا وكاب فيردي، بسبب إصابته بإجهاد عضلي، ويعتبر اللاعب من أبرز عناصر منتخب غانا، وسجل مع فريقه 6 أهداف خلال الموسم الحالي.

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