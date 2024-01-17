الزمالك يعلن التعاقد مع هذا اللاعب موسمين رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع لاعب فريق العربي القطري، لتدعيم الفريق الأول لكرة اليد رجال بالقلعة البيضاء.

ونجح نادي الزمالك في استعادة اللاعب عمر الفولي على سبيل الإعارة لمدة موسمين، وذلك في إطار خطة مجلس الإدارة لاستعادة أبناء النادي لتدعيم صفوف الفريق.

ويحرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على تدعيم جميع الألعاب الجماعية بالنادي، في إطار الخطة الموضوعة للمنافسة على جميع البطولات.

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