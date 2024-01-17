أبرز أرقام منتخب كوت ديفوار طوال تاريخ مشاركاته في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يبحث منتخب كوت ديفوار للتتويج باللقب الثالث له في بطولات أمم أفريقيا، خلال النسخة 34 من البطولة، التي يستضيفها على أرضه ووسط جماهيره، والذي افتتحها بالفوز على منتخب غينيا بيساو، في الجولة الأولى بهدفين دون مقابل.

ويتواجد منتخب كوت ديفوار في المجموعة الأولى بالبطولة، بجانب كل من " نيجيريا، غينيا الاستوائية وغينيا بيساو".

ويعد هذا هو الظهور رقم 25 لمنتخب كوت ديفوار في نهائيات بطولة أمم أفريقيا، حيث سبق له المشاركة في 24 نسخة سابقة من البطولة، كثاني أكثر منتخب مشاركة في البطولة خلف المنتخب المصري صاحب الـ 26 مشاركة.

وتوج منتخب كوت ديفوار بالبطولة في نسختين سابقتين، بعد الفوز في نسخة 1992 على منتخب غانا في النهائي بركلات الترجيح، ثم يكرر منتخب كوت ديفوار فوزه على المنتخب الغاني في نهائي نسخة 2015 بركلات الترجيح أيضاً.

وحصل منتخب كوت ديفوار على المركز الثالث في البطولة 4 مرات، والمركز الرابع مرتين، بالإضافة إلى تحقيقه المركز الثاني مرتين أيضاً " 2006، 2012".

وأحرز لاعبو منتخب كوت ديفوار 144 هدفاً طوال تاريخ مشاركتهما بالبطولة، واستقبلت شباكهم 103 هدفاً.

ويعد النجم ديديه دروجبا، هو الهداف التاريخي للمنتخب الإيفواري في بطولة أمم أفريقيا برصيد 11 هدفاً، في خمس نسخ خاضهما أعوام " 2006، 2008، 2010، 2012، 2013".

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