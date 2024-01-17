بالترددات.. 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

يواجه متنتخب مصر نظيره غانا، مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

وتنطلق مباراة مصر وغانا غدا الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتقام على ملعب "فيليكس هوفويت".

ويبحث عشاق الكرة في مصر عن مشاهدة مباراة مصر وغانا بشكل مجاني، في ظل نقلها عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" المشفرة، المالك الحصري لحقوق البطولة في الشرق الأوسط.

ومن القرر أن يتم نقل مباراة مصر وغانا عبر عدد من القنوات المفتوحة، في الأقمار الصناعية المختلفة.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز غدا في مواجهة غانا، لإعادة التوازن مرة أخرى في المجموعة، بعد تعادله في المباراة الأولى أمام موزمبيق، بهدفين لكل فريق وتقديم أداء متوسط.

ويحتل منتبخ مصر المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل منتخب غانا المركز الأخير، دون نقاط، بعد الخسارة في الجولة الأولى من الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدف.

وفيما يلي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا

تردد قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: للهسباسات 30 درجة غربًا

التردد: 12437

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة Sport TV

القمر الصناعي: Hispasat 30W

التردد: 12207

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة 5Live HD

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 11103

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة 5Sport hd

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 10840

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة Max sport

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 10969

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4