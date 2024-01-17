كولر وبييو يزوران مستشفى سرطان الأطفال

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ياسر رشاد - القاهرة - حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي وخالد بيبو، مدير الكرة ، ومارسيل كولر، على زيارة مستشفى «57357» لعلاج سرطان الأطفال.
وحرصت إدارة المستشفى على ترتيب استقبال حافل بالورود لبيبو وكولر شارك فيه الأطفال، كما تم عرض فيلم قصير عن بطولات الأهلي الأخيرة.
وقام الثنائي بجولة في الأقسام المختلفة، والتقيا بعدد كبير من المرضى وقاما بتوزيع الهدايا عليهم، وخوض مباراة مع الأطفال في حديقة المستشفى.
ومن جانبه أبدى كولر سعادته البالغة بزيارة مستشفى سرطان الأطفال مؤكدًا أنه كان يخطط لهذه الزيارة منذ فترة طويلة، وأنه لمس مدى شعبية الأهلي الكبيرة بين الأطفال على وجه الخصوص.
وأوضح أنه يشعر بالفخر الشديد لارتباط عدد كبير من أطفال المستشفى بالنادي الأهلي وتشجيعه، وما تتركه انتصارات وبطولات الفريق من تأثير إيجابي على معنوياتهم، لافتًا إلى أن هذا الأمر يمنحه دوافع كبيرة نحو المزيد من النجاحات لإسعاد الجميع.
وأشار كولر إلى أن المستشفى يعد صرحًا طبيًّا عملاقًا ويعمل بمعايير عالمية، ويستحق من الجميع الدعم بكافة أشكاله، مبديًا إعجابه الشديد بوجود أقسام للعلاج بالرسم والموسيقى وغيرها من الوسائل المستحدثة.
وأضاف: «ليس غريبًا أن يعتمد المستشفى على تبرعات الشعب المصري العظيم، والذي سبق له أن قام بتشييد الأهرامات قبل آلاف السنوات دون وجود معدات حديثة، هذا الأمر ملهم للغاية، وأتمنى من الجميع المساهمة في رفع المعاناة عن الأطفال سواء بشكل معنوي أو مادي».