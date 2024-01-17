كولر وبييو يزوران مستشفى سرطان الأطفال

ياسر رشاد - القاهرة - حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي وخالد بيبو، مدير الكرة ، ومارسيل كولر، على زيارة مستشفى «57357» لعلاج سرطان الأطفال.

وحرصت إدارة المستشفى على ترتيب استقبال حافل بالورود لبيبو وكولر شارك فيه الأطفال، كما تم عرض فيلم قصير عن ‏بطولات الأهلي الأخيرة.

وقام الثنائي بجولة في الأقسام المختلفة، والتقيا بعدد كبير من المرضى وقاما بتوزيع الهدايا عليهم، ‏وخوض مباراة مع الأطفال في حديقة المستشفى‎.‎

ومن جانبه أبدى كولر سعادته البالغة بزيارة مستشفى سرطان الأطفال مؤكدًا أنه كان ‏يخطط لهذه الزيارة منذ فترة طويلة، وأنه لمس مدى شعبية الأهلي الكبيرة بين الأطفال على وجه الخصوص.‏

وأوضح أنه يشعر بالفخر الشديد لارتباط عدد كبير من أطفال المستشفى بالنادي الأهلي وتشجيعه، وما تتركه ‏انتصارات وبطولات الفريق من تأثير إيجابي على معنوياتهم، لافتًا إلى أن هذا الأمر يمنحه دوافع كبيرة نحو المزيد من النجاحات ‏لإسعاد الجميع.‏

وأشار كولر إلى أن المستشفى يعد صرحًا طبيًّا عملاقًا ويعمل بمعايير عالمية، ويستحق من الجميع الدعم بكافة أشكاله، مبديًا ‏إعجابه الشديد بوجود أقسام للعلاج بالرسم والموسيقى وغيرها من الوسائل المستحدثة.‏

وأضاف: «ليس غريبًا أن يعتمد المستشفى على تبرعات الشعب المصري العظيم، والذي سبق له أن قام بتشييد الأهرامات قبل ‏آلاف السنوات دون وجود معدات حديثة، هذا الأمر ملهم للغاية، وأتمنى من الجميع المساهمة في رفع المعاناة عن الأطفال سواء ‏بشكل معنوي أو مادي».‏