مهاجم جزائري جديد مرشح لتدعيم هجوم الاهلي

كشفت تقارير عن ترشيح الجزائري بن أحمد كوحيلي لاعب فريق بارادو ومنتخب الشباب الجزائري للإنضمام لصفوف النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاء ترشيح كوحيلي للانضمام لصفوف النادي الاهلي لتدعيم صفوف الفريق بعدما تعقدت صفقة انتقال مواطنه مسلم أناتوف مهاجم مولودية الجزائر إلى صفوف القلعة الحمراء بسبب المبالغة المالية في قيمة انتقاله.

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ويعد كوحيلي من أبرز المواهب بالجزائر وهو من مواليد 2005، ومن هدافي الدوري الجزائري، وشارك مؤخرًا مع منتخب بلاده في بطولة شمال أفريقيا للشباب التي أقيمت في تونس.

ومن المقرر أن يحسم مسئولو النادي الأهلي موقفهم من ضم مهاجم تحت السن في يناير الجاري أو صرف النظر عن ذلك وتأجيل هذا الملف إلى الصيف المقبل.

وأعلن النادي الاهلي مؤخرًا تعاقده مع الفلسطيني وسام أبو علي من نادي سيريس السويدي، فيما ضم عمر كمال عبد الواحد من نادي مودرن فيوتشر.