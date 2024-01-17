"مشهد من كتكوت أبو الليل".. كيف علق الجماهير على فوز منتخب المغرب؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

علقت الجماهير على فوز منتخب المغرب على تنزانيا بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية، مستخدمة تعليقات طريفة من الأفلام و المسلسلات.

ونشر أحد المشجعين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة من فيلم "لا تراجع ولا استسلام" للفنان أحمد مكي، وعلق: "منتخب المغرب يحفظ ماء وجه المنتخبات العربية في كأس الأمم الأفريقية".

واستخدم آخر مشهد من فيلم "أيظن"، وكتب: "جولة سقوط الكبار ما عدا واحد"، وأضاف آخر بمشهد من فيلم "كتكوت أبو الليل"، وعلق: "منتخب المغرب يهرب من دعوات المصريين له بالنصر ويفوز فعلا".

وتفاعل آخر بتعليق ساخر يشير إلى أن المنتخب البطل يتعثر في الجولة الأولى مثل الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022، وكتب: "رسميا منتخب المغرب لن يكون بطل كأس الأمم الإفريقية الحالية، وده لأنه كسب أول ماتش ومشي عكس الأرجنتين".

وعلق آخر بصورة للفنان عادل إمام، وكتب: "عدوني يا رجالة أنا اللي هاشرفكم في البطولة دي"، واستخدم مشجع آخر مشهد من فيلم "عندليب الدقي"، وكتب: "منتخب المغرب العربي الوحيد اللي فاز في الجولة الأولى ومش فارق معاه المفاجآت".

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