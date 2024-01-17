الاتفاق السعودي يعلن ضم عبدالرحمن العبود من الاتحاد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الاتفاق السعودي ضم اللاعب عبد الرحمن العبود رسميًا قادمًا من صفوف الاتحاد ضمن خطة الفرسان لدعم صفوفهم خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

وكتب نادي الاتفاق في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: " نورت ناديك.. عبدالرحمن العبود رجع لنا من جديد ".

يذكر أن عبد الرحمن العبود كان لاعبًا في صفوف نادي الاتفاق قبل أن ينتقل إلى نادي الاتحاد، إلا أن اللاعب لم يتأقلم مع الفريق وحدثت خلافات معه المدرب السابق نونو سانتو أثرت على مستواه قبل أن تقرر إدارة النمور إعارته للاتفاق من جديد.