هارون كمارا لاعبًا لنادي الاتفاق السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الاتفاق السعودي تعاقده رسميًا مع النجم هارون كمارا قادمًا من صفوف نادي الاتحاد ضمن خطة الفرسان لدعم صفوفهم خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

وكتب نادي الاتفاق في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: " نجم جديد ينضم إلى فارس الدهناء ".

وفي نفس التوقيت أعلن الاتفاق أيضًا عن ضم عبد الرحمن العبود قادمًا من الاتحاد أيضًا وكتب في تغريدته عبر تويتر: " نورت ناديك.. عبدالرحمن العبود رجع لنا من جديد ".

يذكر أن عبد الرحمن العبود كان لاعبًا في صفوف نادي الاتفاق قبل أن ينتقل إلى نادي الاتحاد، إلا أن اللاعب لم يتأقلم مع الفريق وحدثت خلافات معه المدرب السابق نونو سانتو أثرت على مستواه قبل أن تقرر إدارة النمور إعارته للاتفاق من جديد.