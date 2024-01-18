موعد وصول 6 لاعبين من غانا للاختبار في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - اتفق هاني رمزي رئيس لجنة اكتشاف المواهب مع مسؤولي بعض الأكاديميات في غانا، على خضوع 6 لاعبين للاختبارات في قطاع الناشئين للنادي الأهلي، على أن يصل اللاعبين يوم السبت المقبل.

وأكد مصدر لموقع "الخليج 365" أن النادي الأهلي أرسل تذاكر طيران الـ10 لاعبين عن طريق مسؤولي الأكاديميات من أجل خضوعهم للاختبارات في قطاع الناشئين.

وكشف أنهم سينضمون لتدريبات قطاع الناشئين لاختبارهم فوز وصولهم إلى القاهرة، تحت اشراف مدير القطاع بدر رجب.

الجدير بالذكر أن الـ6 لاعبين من مواليد 2005 و2006، ثنائي منهم في مركز الهجوم ولاعب آخر ظهير أيسر، بالإضافة إلى خط وسط ومدافع.

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