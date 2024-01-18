القنوات المجانية لبث مباراة منتخب مصر وغانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي المنتخب المصري نظيره غانا، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية، في تمام الساعة العاشرة مساء.

ويسعى جمهور كرة القدم في القارة الإفريقية وتحديدا المصريين لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية مجانا.

ونستعرض لكم 5 قنوات تنقل مباراة مصر وغانا مجانا.

قناة tvt التوجولية عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد:

11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Rti الإيفوارية عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Ortb البنينية عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة TRT عبر قمر يوتلسات 7 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قنوات TV 5.8 القمر الصناعي تركسات 42 شرقاً

تردد 12356 H معدل ترميز 7100

تردد 12346 H معدل ترميز 9600

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