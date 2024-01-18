دوري "أن بي ايه": سياكام يستعد للرحيل عن رابتورز إلى بايسرز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس: يستعد الكاميروني باسكال سياكام لمغادرة فريقه تورونتو رابتورز للانضمام إلى إنديانا بايسرز حيث سيزامل موزّع اللعب تايريز هاليبرتون، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأعلنت عدة وسائل إعلام الأربعاء، منها شبكة "إي أس بي أن" وموقع "ثي أتلتيك" انتقال سياكام في صفقة ستشمل التبادل مع بروس براون جونيور وجوران نوارا والعديد من الخيارات في الـ "درافت".

وسيعزّز سياكام (29 عاماً) والذي بلغت معدلاته هذا الموسم 22.2 نقطة و6.3 متابعات في المباراة، الناحية الدفاعية في بايسرز مفاجأة الدوري.

ويقود هاليبرتون فريقه بايسرز الذي يتألق هجومياً (أفضل فريق من ناحية تسجيل النقاط والتمرير في المباراة)، حيث يحتل المركز السادس في المنطقة الشرقية مع 23 فوزاً مقابل 17 هزيمة، كما بلغ المباراة النهائية للنسخة الأولى من كأس "إن سيزون" التي فاز بها لوس أنجليس ليكرز.

ويتوجب على سياكام الذي اختير مرتين لخوض مباراة كل النجوم (أول ستار) عامي 2020 و2023، وتوّج بطلاً للدوري مع رابتورز عام 2019، أن ينتظر قبل أن يزامل هاليبرتون الغائب عن الملاعب جراء تعرّضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في التاسع من الشهر الحالي، وسيستمر غيابه لأسبوع إضافي.