المدرب فيلاش-بواش يؤكد ترشّحه لرئاسة بورتو

الرياص - اسماء السيد - لشبونة: أعلن البرتغالي أندريه فيلاش بواش مدرب بورتو السابق الأربعاء ترشحه لرئاسة النادي خلال الانتخابات التي ستجري في نيسان (أبريل) المقبل.

ومن المرجّح أن يتنافس المدرب البالغ 46 عاماً والذي قاد بورتو في موسم 2010 2011 لتحقيق ثلاثية الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" والدوري وكأس البرتغال، ضد خورخي نونو بينتو دا كوستا (86 عاما) الذي يرأس النادي منذ نيسان (أبريل) 1982 ويعتبر أحد أقوى الشخصيات في عالم كرة القدم البرتغالية.

وقال فيلاش بواش خلال تقديم ترشحه "أنا مرشّح لرئاسة نادي بورتو".

وأكد فيلاش بواش، التلميذ السابق لمواطنه جوزيه مورينيو المقال أخيراً من مهامه مع روما الإيطالي، نيّته الترشح للرئاسة في تشرين الثاني (نوفمبر) واشتكى من تعرضه للترهيب من قطاعات من القاعدة الجماهيرية.

ووعد مدرب تشلسي وتوتنهام الإنكليزيين وزينيت سان بطرسبرغ السابق والذي فاز معه بلقب الدوري الروسي، بتحديث النادي وإنشاء فريق للسيدات.

ولم يستلم فيلاش بواش أي منصب تدريبي منذ رحيله عن مرسيليا الفرنسي في شباط (فبراير) 2021.