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موعد مباراة برشلونة وسالامانكا اليوم في كأس ملك إسبانيا

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق تحت قيادة مدربه تشافي هيرنانديز، لمواجهة مهمة مساء اليوم الخميس، وذلك حين يلتقي مع نظيره فريق سالامانكا، ضمن مباريات دور الـ 16 لمسابقة كأس ملك إسبانيا.

وتمكن فريق سالامانكا من تحقيق مفاجأة كبرى بإقصاء فياريال من البطولة في دور الـ 32، ليضرب موعدًا مع برشلونة.

 

موعد مباراة برشلونة وسالامانكا اليوم

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت .

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وسالامانكا

تذاع المباراة عبر قناة السعودية SSC HD1.

 

معلق مباراة برشلونة وسالامانكا

يعلق على المباراة، رؤوف خليف.

 

وجاءت قائمة  برشلونة لمواجهة سالامانكا كالتالي:

الحراس: إنياكي بينيا – أندري أشترالاجا – دييجو كوتشين .

الدفاع: أليخاندرو بالدي – أندرياس كريستنسن – جول كوندي – باو كوبارسي – هيكتور فورت.

الوسط: بيدري – أوريول روميو – سيرجي روبيرتو – فرينكي دي يونج – إلكاي جوندوجان – مارك كاسادو – فيرمين لوبيز.

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – جواو فيليكس – فيتور روكي – باو فيكتور – مارك جويو.

وكان برشلونة قد فاز في مباراته الأولى ضد بارباسترو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما أقصى سالامانكا فريق فياريال بركلات الترجيح.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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