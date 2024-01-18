حدث تاريخي للمصريين.. تفاصيل آخر مباراة بين منتخب مصر ومنتخب غانا

محمد اسماعيل - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم والجماهير المصرية المختلفة، مواجهة المنتخب الوطني المصري، مع نظيره الغاني مساء اليوم، في قمة المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق مباراة مصر وغانا، في العاشرة مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويدخل المنتخبان خلال هذه المباراة، للبحث عن الانتصار، بعد تعثرهم في الجولة الأولى، حيث تعادل المنتخب المصري مع موزمبيق 2\2، بينما خسر منتخب غانا من نظيره الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدف.

ودائما ما تشهد مباريات مصر وغانا، إثارة وندية على مر التاريخ، سواء في بطولة كأس الأمم الأفريقية، أو التصفيات المختلفة، في ظل عراقة المنتخبين.

وينشر موقع الخليج 365، تفاصيل آخر مباراة لمنتخب مصر مع غانا:

وحملت مباراة للمنتخب الوطني المصري، مع منتخب غانا، ذكرى تاريخية للجماهير المصرية، حيث يعود تاريخ تلك المباراة لعام 2018، وتحديدا في تصفيات كأس العالم التي أقيمت في روسيا، خلال تلك العام، والذي شهد تأهل الفراعنة للمونديال بعد غياب 30 عاما

ونجح المنتخب الوطني، في تحقيق التعادل بنتيجة 1\1، في الجولة الأخيرة من التصفيات، وكان المنتخب حسم التأهل للمونديال، وأحرز هدف الفراعنة الوحيد محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك، وفي المقابل المباراة الأولى التي أقيمت في مصر، كانت انتهت بفوز الفراعنة 2\0، أحرزهما محمد صلاح وعبدالله السعيد، وكان يتولى قيادة المنتخب الأرجنتيني هيكتور كوبر.

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