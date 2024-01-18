تاريخ مشاركات منتخب غينيا بيساو في بطولة أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - يطمح منتخب غينيا بيساو خلال هذه النسخة من بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، إلى تسجيل أول فوز في تاريخها بالبطولة، عندما تواجه منتخب غينيا الاستوائية، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بالبطولة.

وكان منتخب غينيا بيساو تعرض للهزيمة في لقاء الجولة الأولى، أمام منتخب كوت ديفوار بنتيجة هدفين نظيفين.

ويعد هذا هو الظهور الرابع لمنتخب غينيا بيساو في البطولة، حيث شارك في آخر ثلاث نسخ من "الكان" بداية من بطولة 2017 بالجابون، وحتى النسخة الماضية بالكاميرون 2021.

ولم يتمكن منتخب غينيا بيساو طوال الثلاث مشاركات السابقة من تحقيق الفوز في أي مباراة، حيث تعادلات في ثلاثة لقاءات، وتلقت 6 هزائم، لتحتل قاع مجموعتها في الثلاث مشاركات.

فشل منتخب غينيا بيساو في التسجيل في آخر 8 مباريات له في البطولة، منذ هدفها أمام الكاميرون في نسخة 2017 بالجابون، في اللقاء الذي انتهى بهدفين مقابل هدف لصالح المنتخب الكاميروني.

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