كأس آسيا.. استراليا ثاني المتأهلين إلى دور الـ16

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل منتخب استراليا رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة كأس آسيا المقامة حاليًا في قطر بعد الفوز على سوريا بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم عهلى ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2023.

تبادل المنتخبان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين أبرزها كرة المنتخب السوري التي ارتطمت بالقائم وحرمت نسور قاسيون من هدف التقدم مبكرًا في اللقاء.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب الاسترالي شن الهجمات على مرمى المنتخب السوري حتى نجح اللاعب جاكسون إيرفين من اقتناص هدف الفوز والنقاط الثلاثة للمنتخب الاسترالي في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

بهذا الفوز نجح المنتخب الاسترالي في رفع رصيده إلى النقطة 6 ليتربع على صدارة مجموعته ويتأهل رسميًا إلى دور الـ16 من البطولة، ويلحق بمنتخب قطر أول المتأهلين، بينما يبقى المنتخب السوري في المركز الثالث بنقطة وحيدة.