جيرارد يحسم مصيره مع الاتفاق السعودي

حسم الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني لنادي الاتفاق السعودي موقفه من الاستمرار في دوري روشن خلال الفترة المقبلة.

كان الاتفاق قد تعاقد مع جيرارد في الصيف الماضي لتولي تدريب الفريق حتى صيف 2025.

أكدت شبكة ” ذا أثليتك” أن جيرارد وافق على تجديد عقده مع الاتفاق لمدة عامين.

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عقد جيرارد الحالي حتى عام 2025، ولكنه سيستمر مع النادي السعودي حتى عام 2027.

وأوضح التقرير أن إدارة الاتفاق وعدت جيرارد بتوفير الأموال للتعاقد مع اللاعبين مع التطوير المستمر للفريق.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت على اقتراب جوردان هندرسون لاعب وسط الاتفاق من الرحيل عن الفريق السعودي في موسم الانتقالات الشتوية الجارية.

ويحتل الاتفاق المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 19 جولة برصيد 25 نقطة.