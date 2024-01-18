تعديل موعد تصفيات المنطقة الخامسة للكرة الطائرة المؤهلة للألعاب الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - أجرى الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، تعديلا على موعد تصفيات المنطقة الخامسة المقامة في القاهرة والمؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية في غانا.

وكان من المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة ما بين 22 وحتى 28 يناير الجاري إلا أنه تم إجراء تعديل على انطلاق البطولة لتقام خلال الفترة ما بين 26 وحتى 28 يناير على أن يتم عقد الاجتماع الفني يوم 25 يناير.

وأكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن منتخبي مصر رجال وسيدات جاهزان لانطلاق البطولة من خلال المعسكر المقام حاليًا في صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وطالب قمر اللاعبين بالحفاظ على الانتصارات الماضية واستكمال سلسلة الإنجازات التي شهدت تفوقًا كاسحًا للفراعنة في القارة السمراء.

من جانبه أشاد حسن عابد المدير التنفيذي لاتحاد الطائرة ومدير البطولة بالتزام وانضباط المنتخبين رجال وسيدات خلال فترة المعسكر التي تشهد تألق لافت للجميع ورغبتهم في تحقيق نتائج إيجابية والتأهل إلى دورة الألعاب الإفريقية في غانا.

ويشارك منتخب مصر رجال وسيدات بالإضافة إلي كينيا وبروندي اللذان تأكد مشاركتهما حتي الان بالبطولة.

للمنافسة علي تأهل منتخبين في الرجال والسيدات الي دورة الألعاب الأفريقية بغانا.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للرجال كلًا من:

ياسين محمد - أشرف اللقاني - أحمد صابر - رضا هيكل - سيف عابد - هشام يسري - عبد الرحمن سعودي - محمد عثمان - عبد الرحمن الشحات - محمد مجدي - عمر شريف - محمد مصطفى لعبة - عبد الرحمن الحسيني - محمد عسران - أحمد عزب - حمزة الصافي - يوسف خالد - محمد رضا - عبدالله نصر شعبان - ياسين أشرف ابو الحسن.

فيما تضم قائمة منتخب السيدات كلًا من:

دعاء محمد - دانا شوقي - سهيلة وفيق - هنا تامر - مي محمود - تقى مدحت - نور إيهاب - ندى حمدي - مريم متولي - داليا مرشدي - اية خالد- ندى مرجان - ملك إسماعيل - ندى معوض - سابين عابد - سارة أمين - زينة العلمي - شهد الفقي - أيسل نديم - ندى وليد - مريم مصطفى حبيبة زعتر.