لبنان يستضيف اليابان في كأس ديفيس في القاهرة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: تنتظر لبنان مواجهة هامة ضد اليابان في الثاني والثالث من شباط (فبراير) المقبل في العاصمة المصرية القاهرة ضمن إطار مسابقة كأس ديفيس للتنس. ومن المنتظر أن يلتقي الفريقان على الملعب الأول التابع لنادي "سبورتنغ كلوب" في القاهرة، على أن يتأهل الفائز الى المجموعة العالمية الأولى أي "مجموعة النخبة"، بينما يهبط الخاسر الى المجموعة العالمية الثانية.

وقال مدرب الفريق اللبناني، اللاعب الدولي السابق فادي يوسف، إنَّ تحضيرات اللاعبين تجري على قدم وساق وسط مشاركة "حجري أساس" الفريق اللاعبين بنجامن حسن وهادي حبيب في الدورات الدولية، التي يحصد خلالها اللاعبون النقاط لتضاف على رصيدهم على لائحة التصنيف الدولي الذي يصدره الاتحاد الدولي للتنس بصورة دورية.

دورة أوستراليا المفتوحة

وخاض حسن في الفترة الأخيرة التصفيات المؤهلة لدورة أوستراليا المفتوحة، وسيعود إلى ألمانيا لمتابعة تدريباته استعداداً لتمثيل منتخب الأرز ضد اليابان. أمَّا هادي حبيب فيتابع تدريباته استعدادا للاستحقاق الدولي الكبير.

وسيعلن الاتحاد اللبناني للتنس قريباً عن أسماء بعثته التي ستواجه اليابان في مصر، مع العلم أنَّ الملعب الذي اختير ترابي، يناسب طريقة لعب الفريق اللبناني بعكس الفريق الخصم.

ويحتل لبنان المركز 48 على لائحة تصنيف الدول، وشارك في مسابقة كأس ديفيس لأول مرة عام 1957، وسيسعى إلى العودة إلى "موقعه الطبيعي" ضمن المجموعة الأولى في حال فوزه على اليابان.

في المقابل، تحتل اليابان المركز 24 في اللائحة، ويترأس اتحادها كينيشيرو يامانيشي، وسبق أن شاركت في كأس ديفيس لأول مرة عام 1921 وحققت أفضل نتيجة حلولها في مركز الوصيف في مشاركتها الأولى.