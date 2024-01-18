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كأس آسيا: أستراليا ثاني المتأهلين إلى دور الـ16 بفوزها على سوريا

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الرياص - اسماء السيد - الدوحة: ضمنت أستراليا بلوغ دور الـ16 من كأس آسيا في كرة القدم، بفوزها على سوريا 1 0 الخميس على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل جاكسون ايرفاين هدف المباراة الوحيد والثاني له في النهائيات (60)، لتصبح أستراليا ثاني المتأهلين بعد قطر المضيفة.

والفوز هو الثاني لاستراليا في البطولة القارية بعد تغلبها على الهند 2 0 في الجولة الاولى، فرفعت رصيدها الى 6 نقاط وضمنت على الاقل احتلال المركز الثاني، في حين بقي رصيد سوريا نقطة واحدة بعد تعادلها مع أوزبكستان سلباً.

وتضمّ المجموعة أيضا منتخبي اوزبكستان والهند اللذين يلتقيان لاحقا اليوم.

وفي الجولة الثالثة والاخيرة من دور المجموعات، تلتقي سوريا مع الهند الثلاثاء المقبل واستراليا مع اوزبكستان في الوقت عينه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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