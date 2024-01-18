3 تغييرات.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر لمواجهة غانا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، تشكيل الفراعنة لمواجهة غانا المقرر لها بعد قليل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع:محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - عمر كمال عبدالواحد

الوسط:حمدي فتحي - محمد النني - إمام عاشور

الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش.

جدير بالذكر أن منتخب مصر، يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في المباراة الأولى مع موزمبيق 2\2، بينما يحتل منتخب غانا المركز الأخير بدون نقاط، بعد الخسارة من الرأس الأخضر في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف.

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