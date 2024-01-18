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رقم تاريخي للنني في مباراة منتخب مصر وغانا بكأس الأمم الأفريقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - يواجه المنتخب المصري نظيره منتخب غانا بعد قليل، على إستاد " فيليكس أفوي بوانيي" بكوت ديفوار، في إطار منافسات بطولة أمم أفريقيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية ببطولة الأمم الأفريقية 2023.

وتشهد هذه المباراة رقماً تاريخيا لنجم المنتخب المصري محمد النني، حيث تعد هذه هي المباراة رقم 100 لنجم وسط أرسنال الإنجليزي رفقة المنتخب المصري.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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