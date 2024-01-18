بدلاء منتخب مصر لمواجهة غانا في كأس الأمم الأفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - يلاقي منتخب مصر نظيره غانا، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر التشكيل الرسمي لمواجهة غانا.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد حمدي.

خط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

ويتواجد على مقاعد بدلاء منتخب مصر:

محمد أبو جبل، محمد صبحي، أحمد فتوح، علي جبر، محمد هاني، محمود حمادة، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، محمود عبد المنعم كهربا، محمود تريزيجية، أحمد حسن كوكا.

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