التشكيل الرسمي للبلاك ستارز.. غانا بالقوة الضاربة أمام مصر

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن كريس هويتون المدير الفني الإيرلندي لمنتخب غانا تشكيل البلاك ستارز لمواجهة المنتخب المصري فى المباراة المقرر لها فى العاشرة مساء اليوم الخميس على ملعب فيلكس بوانى فى الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

وجاء تشكيل منتخب غانا كالتالى:

ريتشارد أوفيري في حراسة المرمي، ورباعي الدفاع: دينيس أودوي- إليكسندر ديجيكو، ومحمد ساليسو، جودين منساه، وفي الوسط ماجيد أشيميرو، محمد قدوس، ساليس عبدول، وفي الهجوم، أنتوني سيمينيو، وإيناكي ويليامز، جوردان ايو".

بينما ضم تشكيل منتخب مصر:

محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد حمدى ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازى وعمر كمال فى الدفاع، ومحمد الننى وحمدى فتحى وإمام عاشور فى الوسط، وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد فى الهجوم.