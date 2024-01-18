بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وغانا يلا شوت في كأس أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - قمة إفريقية بين Egypt vs Ghana اليوم، مشاهدة مباراة مصر وغانا يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة منتخب مصر بث مباشر بـدون تقطيع، مباراة قوية تنتظر منتخبي مصر وغانا في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تقام في كوت ديفوار حاليًا وتستمر حتى 11 فبراير، ستكون هذه المباراة حاسمة لكلا الفريقين، حيث يحتاجون إلى الفوز للمضي قدمًا في المسابقة القارية والتأهل إلى الدور المقبل.

مشاهدة مباراة مصر وغانا يلا شوت في كأس أمم إفريقيا

في مباراة لا تحتمل الخسارة، يواجه منتخب مصر نظيره الغاني على ملعب فليكس هوفويه، ضمن الجولة الثانية منم مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024.

المباراة لا تحتمل أي تعثر بالنسبة للمنتخبين، فالفراعنة تعادلوا مع موزمبيق في بداية مشوارهم، والتعثر يعني الاقتراب من الخروج المبكر، أو على أفضل تقدير الدخول في حسابات معقدة للتأهل.

الوضع أسوأ لمنتخب غانا، فالخسارة اليوم تعني أنه وضع قدمًا خارج البطولة، حيث خسر من الرأس الأخضر في مباراته الأولى، والهزيمة اليوم قد تعني الخروج المبكر.

لاقى تشكيل المنتخب المصري بعد المباراة السابقة ضد موزمبيق الكثير من النقد الذي وصل إلى الهجوم، وهو ما قد دفع روي فيتوريا على التصريح قبل المباراة بإمكانية وجود بعض التغييرات، رغم تأكيده عدم وجود علاقة بين التعثر أمام المحاربين بذلك.

وسيدير حكم الساحة الدولي الغابوني، بيير أتشو، مباراة منتخب مصر ونظيره الغاني، التي ستجري يوم الخميس 18 يناير 2024، على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي - Stade Felix Houphouet-Boigny" بمدينة أبيدجان الإيفوارية "ساحل العاج"، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

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بدأ منتخب "الفراعنة" مشواره في نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بتعادل مخيب أمام موزمبيق (2-2) يوم الأحد الماضي، في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية (B).

◄ تاريخ مواجهات مصر وغانا

تعد هذه هي المواجهة الخامسة بين منتخب مصر ونظيرة الغاني خلال نهائيات كأس الأمم الأفريقية ، حيث التقي المنتخبين 4 مباريات كان الفوز حليف الفراعنة في مباراتين كان ابرزها في نهائي نسخة 2010 التي توج بها أبناء حسن شحاته ، مقابل فوز وحيد للنجوم السوداء ، وتعادلا سويًا في لقاء وحيد.

في حين تعد مواجهة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر هي الأولي تاريخيًا بين المنتخبين في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

بينما ظهر منتخب موزمبيق مع منتخب مصر خلال دور المجموعات في ثلاث نسخ سابقة من بطولات أمم أفريقيا أعوام1986 - 1998 - 2010، وتوج الفراعنة خلالهم باللقب.

◄ نتيجة الجولة الأولى

تعادل منتخب مصر مع موزمبيق إيجابيا بهدفين لكل منهما، فيما خسر منتخب غانا أمام كاب فيردي بهدفين مقابل هدف.

◄ مجموعة منتخب مصر

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات غانا وموزمبيق وكاب فيردي .

◄ مواعيد مباريات منتخب مصر المتبقية:

الاثنين 22 يناير كاب فيردي - مصر 10 مساء

تشكيل منتخب مصر اليوم:

حراسة المرمى محمد الشناوي الدفاع أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني الوسط حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور الهجوم عمر مرموش أو (تريزيغيه) - مصطفى محمد - محمد صلاح.

تشكيل منتخب غانا اليوم: