ناصر ماهر أولى صفقات الزمالك الشتويه

ياسر رشاد - القاهرة - الإتفاق قارب على الانتهاء مع فيوتشر

الخميس 18/يناير/2024 - 09:13 م 1/18/2024 9:13:00 PM

قاربت صفقة ناصر ماهر مهاجم مودرن فيوتشر مع نادى الزمالك على الانتهاء لتكون أولى صفقات الأبيض الشتويه

وعلمت بوابة الخليج 365 أن اللاعب عقد جلسه مع أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف العام على الكره ووقع رغبة اللعب للزمالك وكذلك عقدا مدتة ثلاثة مواسم ونصف وتجري الآن مفاوضات مع ناديه الحالى حول المقابل المالى وكذلك الاستغناء عن بعض اللاعبين لصالح فيوتشر سواء بالبيع أو الإعاره ومرشح عبد الله جمعه والزناري وحاتم سكر.

بيان

وتمكن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب من الانتهاء من تسوية جميع القضايا التي تسببت في إيقاف القيد لفريق كرة القدم و بلغ عددها ١٤ قضية.

و يعلن المجلس أنه قد انتهى تماما من تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخرى، و في انتظار وصول خطاب رفع القيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الساعات القليلة المقبلة .

و يتوجه المجلس بكل الشكر والتقدير للجماهير العظيمة التي دعمته طوال الفترة الماضية و يعدهم بمواصلة العمل على وإنهاء باقي الملفات بما يتناسب مع طموحاتهم و بما يستحقه نادينا العريق لكي يعود مرة أخرى إلى منصات التتويج كواحد من أعرق و أقوى أندية الشرق الأوسط و افريقيا.