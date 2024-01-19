وائل جمعة: فيتوريا أقل من إمكانيات منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد وائل جمعة نجم منتخب مصر السابق، المدرب البرتغالي روي فيتوريا بعد المستويات المتواضعة التي يقدمها المنتخب الوطني تحت قيادته في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتعادل منتخب مصر في دور المجموعات مع موزمبيق ثم غانا، وينتظر مصيره في الجولة الأخيرة أمام الرأس الأخضر.

وقال وائل جمعة في تصريحات تليفزيونية "فيتوريا أقل من إمكانيات المنتخب المصري، منظومة فيتوريا غير واضحة، هل يلعب على المرتدات أم الضغط العالي، وقوف اللاعبين غير منضبط في الملعب، ودخل مرمانا 4 أهداف في مباراتين، والشكل الخططي غير واضح للاعبين ولا لنا".

وأضاف: "منتخبنا يحتاج مدرب يعرف إمكانيات اللاعبين، هو لا يوظف اللاعبين بشكل جيد، نفس الأخطاء مخضوض، مدرب مخضوض على الخط".

وأتم "اختيارات فيتوريا هي السبب، نحن نمتلك لاعبين جيدين في كل المراكز، النني مع كل الاحترام له، لكن في هذا الوقت الكرة تحتاج تضحية وروح، وهو سنه لا يسمح له، واختياره خاطئ".

سقط منتخب مصر في فخ التعادل مع نظيره منتخب غانا، بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية للمجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان منتخب مصر قد بدأ مشواره في البطولة بتعادل إيجابي مع موزمبيق بهدفين لكل منهما، يوم الأحد الماضي، في المباراة الافتتاحية لدور المجموعات.

ويمتلك منتخب مصر نقطتين في جدول مجموعته ويحتاج للفوز في الجولة الختامية أمام الرأس الأخضر لضمان التأهل إلى الدور التالي الإقصائي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الرأس الأخضر يوم الاثنين المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات وذلك في تمام العاشرة مساءً.