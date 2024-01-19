سيناريو وحيد.. موقف منتخب مصر من الصعود بعد التعادل مع غانا

محمد اسماعيل - القاهرة - صعب المنتخب الوطني المصري موقفه بعد التعادل اليوم مع غانا بهدفين لكل فريق في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ورفع المنتخب المصري بهذا التعادل رصيده إلى نقطتين بعد التعادل في مباراتين، بينما رفع منتخب غانا رصيده إلى نقطة واحدة بعد الخسارة في المباراة الأولى من كاب فيردي بهدفين مقابل هدف.

ويحتل منتخب كاب فيردي صدارة المجموعة بثلاثة نقاط بعد تحقيق الفوز في المباراة الأولى، مع غانا، ويحتاج لتحقيق الفوز غدا على موزمبيق للتأهل بشكل رسمي للدور التالي.

ترتيب المجموعة:

المركز الأول: منتخب كاب فيردي 3 نقاط.

المركز الثاني: منتخب مصر نقطتين.

المركز الثالث: منتخب موزمبيق نقطة واحدة.

المركز الرابع: منتخب غانا نقطة واحدة.

سيناريو وحيد لتأهل مصر:

ويحتاج المنتخب المصري لتحقيق الفوز في الجولة الأخيرة على كاب فيردي ليرفع رصيده إلى خمسة نقاط وينتظر موقفه من الصعود كمركز أول أو ثاني المجموعة.

وفي حال التعادل أو الخسارة في المباراة المقبلة. سيصبح موقف منتخب مصر صعب للغاية ويخرج مبكرا من دور المجموعات.