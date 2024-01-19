طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تعادل منتخب مصر مع نظيره غانا بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت أمس الخميس، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وكشف طبيب منتخب مصر لكرة القدم سبب استبدال صلاح في مواجهة غانا، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وقال: "الآلام في العضلة الخلفية وراء استبدال محمد صلاح وسيخضع لبعض الفحوصات الطبية لتحديد مدى إصابته".

وبهذه النتيجة، رفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثانية، بينما احتل منتخب غانا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

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