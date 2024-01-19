دقائق مجنونة.. قدوس يسجل للمرة الثانية ومصطفى محمد يتعادل

الشارقة - اميمة ياسر - سجل منتخب مصر الهدف الثانى أمام غانا، بأقدام مصطفى محمد على ملعب فيلكس بوانى، فى الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023 ، لتصبح النتيجة التعادل 2-2.

ونجح عمر مرموش فى ادراك التعادل فى الدقيقة 69 من خطأ دفاعى لغانا، قبل أن يتقدم محمد قدوس مجددا لغانا فى الدقيقة 71 من تصويبة سكنت مرمى محمد الشناوى، وتعادل مصطفى محمد مجددا للفراعنة فى الدقيقة 73.

بدأ منتخب مصر المباراة، بتشكيل يضم كل من محمد الشنأوى فى حراسة المرمى، محمد حمدى ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازى وعمر كمال فى الدفاع، ومحمد الننى وحمدى فتحى وإمام عاشور فى الوسط، وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد فى الهجوم.