في مباراة مثيرة.. مصر تتعادل مع غانا 2-2 (الأهداف كاملة)

الشارقة - اميمة ياسر - تعادل منتخب مصر مع غانا بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على ملعب فيلكس بوانى، فى الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

وقبل نهاية الشوط الأول خروج محمد صلاح للاصابة وشارك بدلا منه مصطفى فتحى.

وفى الدقيقة 45 سجل محمد قدوس هدف التقدم لغانا من تسديدة قوية سكنت مرمى الشناوى، لينتهى الشوط الأول بتقدم غانا 1-0.

ومع بداية الشوط الثانى، ألغى الحكم هدفا لصالح منتخب مصر سجله محمد عبد المنعم بداعى التسلل، وواصل منتخب مصر الضغط لادارك التعادل .

وأجرى فيتوريا تغييرا بنزول محمود تريزيجيه بدلا من محمد الننى، ونجح عمر مرموش فى ادراك التعادل فى الدقيقة 69 من خطأ دفاعى لغانا، قبل أن يتقدم محمد قدوس مجددا لغانا فى الدقيقة 71 من تصويبة سكنت مرمى محمد الشناوى، وتعادل مصطفى محمد مجددا للفراعنة فى الدقيقة 73، لينتهى اللقاء بالتعادل 2-2.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى نقطتين فى المجموعة الثانية، بينما حصد منتخب غانا أول نقطة له فى المجموعة.

خاض منتخب مصر المباراة، بتشكيل يضم كل من محمد الشنأوى فى حراسة المرمى، محمد حمدى ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازى وعمر كمال فى الدفاع، ومحمد الننى وحمدى فتحى وإمام عاشور فى الوسط، وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد فى الهجوم.