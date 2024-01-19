الزمالك: أزمة القيد انتهت.. وانتظروا أحداثًا سريعة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك آخر المستجدات في القلعة البيضاء خلال الساعات الماضية بعد الإعلان عن حل أزمة القيد.

وقال أحمد سالم في تصريحات تليفزيونية "ملف أزمة القيد كان الأهم على طاولة مجلس ادارة الزمالك منذ الانتخابات".

وواصل "يكفي النجاح في حل مشاكل مدتها تسع سنوات في 90 يومًا، كل الملفات التي وعد بها المجلس أوفى بها، غرامات نادي الزمالك وصلت إلى 2 مليون و750 ألف دولار وتم سدادها، مجلس الإدارة كان مهتم برفع القيد عن النادي".

وأضاف: "خلال أيام سنعلن عن كل شيء يخص كرة القدم بالنادي سواء عن الفريق الأول أو الناشئين، قبل استئناف الدوري سيكون هناك احداث سريعة وسنعلن عن كل التفاصيل".

واختتم: "وعد المجلس دين عليه في أي ملف، كل ما يطلبه جمهور الزمالك سيتم تحقيقه في حدود الإمكانيات المتاحة".