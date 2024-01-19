أمم أفريقيا.. إصابة 5 لاعبين بالملاريا في مالي قبل مواجهة تونس

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى منتخب مالي الذي يشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا ضربة موجعة قبل مواجهة تونس يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة المقامة حاليا في كوت ديفوار.



وذكرت قناة Tunisna tv مساء أمس الأربعاء تعرض 5 لاعبين أساسيين من منتخب مالي للإصابة بالملاريا بمن فيهم حارس المرمى الأساسي.

وأوضحت التقارير أن مرض الملاريا أصاب الخماسي قبل بداية مباريات كأس أمم أفريقيا، كما أن بيسوما اختار التضحية من أجل حضور مباراة جنوب أفريقيا الأولى، لكن لم يتحدد موقف اللاعبين الخمسة حتى الآن من مواجهة تونس المقبلة.

وأشارت التقارير أن المرض كان واضحا على بيسوما لاعب مالي، الذي ترك مكانه لزميله لاسانا كوليبالي عند الدقيقة 58 في مواجهة جنوب أفريقيا، كما أن المدرب إريك شيلي قرر إراحته خوفا على صحته، بما أن تراجع حالته الصحية من شأنه أن يتسبب له في مضاعفات كبرى بقدر خطورة مرض الملاريا.