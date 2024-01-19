أمم أفريقيا.. رضا عبد العال: منتخب المغرب لن يتوج باللقب

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق رأيه في المنتخبات المرشحة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 والمقامة حاليًا في كوت ديفوار، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

وقال رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق في تليفزيونية: لاعبو المنتخب المغربي أصيبوا بحالة من التعالي والغرور بعد الإنجاز الكبير في بطولة كأس العالم الماضية بقطر والحصول على المركز الرابع.

وأضاف: أتوقع ألا يصل أسود الأطلس لأبعد مدى في بطولة الأمم الإفريقية الحالية، وسيسير على نهج المنتخب الجزائري في بطولة أمم إفريقيا الماضية 2021 التي أقيمت بالكاميرون، بعدما أصيب محاربي الصحراء بحالة من الثقة الزائدة بعد فوزهم باللقب في 2019.