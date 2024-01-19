ميدو يدافع عن محمد صلاح وينتقد فيتوريا

ياسر رشاد - القاهرة - اتهم المدير الفنى يالتعجل فى الدفع بمصطفى فتحي

الجمعة 19/يناير/2024 - 12:25 م 1/19/2024 12:25:36 PM

دافع أحمد حسام ميدو نجم الزمالك والمنتخب الوطنى السابق عن محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي.

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وقال ميدو في تغريده له على منصة إكس أنه شعر بالاصابه ف الدقيقه ٢٥ وتحامل على نفسه حتى خرج فى الدقيقه ٤٥ منتقدا فى نفس الوقت فيتوريا المدير الفنى الذى كان يجب أن ينتظر حتى إنتهاء الشوط الأول ويجري تغييره بين الشوطين حيث سيكون لديه وقت لمتح تعليمات لمصطف محمد الذي قطعت منه الكره وتسبب فى الهد الأول متسائلا إزاي فى المستوي الدولى تفوت علينا تفاصيل زي دى .