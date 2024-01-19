الزمالك يحسم أولى صفقاته الشتوية بعد حل أزمة القيد.. اسم غير متوقع

اقترب نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب من إعلان أولى صفقات الفريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية عقب انتهاء أزمة القيد.

ونجح نادي الزمالك في الساعات الماضية في التوصل لاتفاق نهائي مع سبورتنج لشبونة لسداد قيمة المستحقات المالية المتأخرة في قضية محمود عبد الرازق شيكابالا جناح الفارق الأبيض لحل أزمة القيد.

وأكدت تقارير صحفية أن الزمالك كثف مفاوضاته في الساعات الأخيرة مع نظيره نادي الجونة للحصول على خدمات اللاعب أحمد حسام مدافع الفريق الساحلي في الشتاء الحالي.

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وأشارت التقارير إلى أن الزمالك بات قريبًا من حسم الاتفاق النهائي مع الجونة لضم أحمد حسام في الميركاتو الشتوي الحالي لتعزيز الخط الخلفي خاصًة بعد رحيل محمد عبد الغني إلى البنك الاهلي.

وترى لجنة الكرة داخل الفارس الأبيض أن أبرز فائدة حال حسم صفقة أحمد حسام، هي صغر سن اللاعب وأنه سيكون مدافع المستقبل للفريق الأبيض.