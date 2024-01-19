ضربة قوية.. ميدو يعلن مدة غياب محمد صلاح عن منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، مدة غياب محمد صلاح قائد المنتخب الوطني عن المباريات في الفترة المقبلة.

وتعرض محمد صلاح للإصابة في مواجهة غانا التي أقيمت أمس في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وخرج في الشوط الأول.

وقال ميدو في برنامجه عبر فضائية المحور:"إصابة محمد صلاح بالفعل جعلت نوع من الحزن عند الجميع خاصة وأنه من اللاعبين المؤثرين في صفوف المنتخب".

أضاف: "إصابة صلاح عبارة عن شد في العضلة الخلفية، ولو كنت ساحرًا سيغيب لمدة 10 أيام كحد أدنى ودي ضربة قوية للمنتخب طبعا".

وكان منتخب مصر تعادل أمس مع غانا بهدفين لكل منتخب، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية ورفع المنتخب رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني.