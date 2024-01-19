أول تعليق من كلوب على إصابة محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي على إصابة نجم الفريق ومنتخب مصر محمد صلاح، التي تعرض لها خلال لقاء غانا، مساء أمس.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "لا نعرف أي شيء بعد، لقد تحدثت معه بالأمس وكان هناك تقييم لحالته، وسيخضع لفحص طبي لاحقا وسنعرف وقتها المزيد".

وواصل "لقد صُدم صلاح لحظة إصابته ولم يتمكن من معرفة ما تعرض له بشكل مفاجئ وبشكل شديد القوة، لقد شعر بالأمر مباشرة".

واختتم كلوب: "نعرف أنه من النادر أن يخرج صلاح من المباريات لذا فبالتأكيد هناك شيء ما حدث له، لكن حاليا ليس لدي المزيد من المعلومات، سيخضع لفحصي طبي بالموجات فوق الصوتية والرنين المغناطيسي وبعدها سنرى".

وتعادل منتخب مصر مع نظيره غانا 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023.

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