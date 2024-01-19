ياسر رشاد - القاهرة - أشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، باللاعب مصطفي محمد مهاجم منتخب مصر، بعد أداءه مع الفراعنة خلال مباراة أمس أمام غانا، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا.



كاف يتغزل في مصطفي محمد

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر: : “ من أي مكان في الملعب، مصطفي محمد يستطيع التسجيل!، هداف من طراز رفيع”.

مصطفي محمد يسجل هدف التعالدل لـ منتخب مصر

وسجل مصطفي محمد الهدف الثاني لمنتخب مصر وهدف التعادل في المباراة التي جمعته مع غانا، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا 2023.

مصر تتعادل مع غانا

تعادل منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم، مع نظيره منتخب غانا، بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، بالجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليا في كوت ديفوار.

تقدم محمد قدوس لغانا بالهدف الاول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول وتعادل عمر مرموش لمنتخب مصر في الدقيقة 51 من الشوط الثاني، ثم تقدم محمد قدوس بالهدف الثاني لمنتخب غانا، قبل أن يسجل مصطفى محمد هدف التعادل في الدقيقة 77، لينهي منتخب مصر اللقاء بتعادل بطعم الهزيمة.

وغادر محمد صلاح نجم منتخب مصر ملعب مباراة الفراعنة أمام منتخب غانا بعد تعرضه للإصابة صلاح في الدقيقة 45 من عمر اللقاء وحل بدلا منه اللاعب مصطفى فتحي.

وبدأ منتخب مصر مباراته امام منتخب غانا في أمم أفريقيا بتشكيل ضم كل من:

محمد الشناوي _ محمد حمدي - محمد عبد منعم - أحمد حجازي - عمر كمال _ محمد النني - حمدي فتحي - إمام عاشور _ عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

وجلس على مقاعد بدلاء منتخب مصر في مباراة غانا بأمم أفريقيا كل من:

محمد أبوجبل _ محمد صبحي _ علي جبر _ محمد هاني - محمود حسن تريزيجيه _ أحمد حسن كوكا _ محمود كهربا _ أحمد فتوح _ مروان عطية_ محمود حمادة _ مصطفى فتحي _ أحمد سيد زيزو.

كان منتخب مصر قد بدأ مشواره في نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بتعادل إيجابي أمام موزمبيق بنتيجة (2-2) يوم الأحد الماضي، في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية.