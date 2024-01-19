كأس آسيا..ترتيب مجموعة العراق بعد انتصارها على اليابان

ياسر رشاد - القاهرة - فاز منتخب العراق على اليابان بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجمموعات من كأس آسيا على ملعب المدينة التعليمي بالعاصمة القطرية الدوحة.

أحرز أيمن حسين ثنائية المنتخب العراقي في الشوط الأول عن طريق في الدقيقتين 5 ، 45 من عمر اللقاء، كثف المنتخب الياباني محاولاته من أجل تقليص الفارق، وواصل محاولاته لتسجيل الهدف الأول قبل أن ينجح واتارو إندو في هز شباك العراق بالدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي.

أرتفع منتخب العراق رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة ليتأهل رسميا إلى الدور المقبل، بينما يتوقف رصيد الكومبيوتر الياباني عند 3 نقاط في وصافة المجموعة.

المجموعة الرابعة في كأس آسيا:

1-العراق 6 نقاط.

2- اليابان 3 نقاط.

3- فيتنام بلا نقاط.

4- إندونيسيا بلا نقاط.