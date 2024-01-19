مجموعة مصر.. الرأس الأخضر ينهي الشوط الأول متقدمًا على موزمبيق

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى منتخب الرأس الأخضر الشوط الأول متقدمًا على موزمبيق بهدف دون رد في المباراة الجارية الآن على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

سجل تياغو مانويل بيبي هدف التقدم لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 32 من الشوط الأول بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة فشل حارس موزمبيق في التصدي لها.

حاول منتخب موزمبيق إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة أبرزها تسديدة ويتينيس جواو التي نجح حارس الرأس الأخضر في التصدي لها، ولم يتمكن الأصفر من هز الشباك في الـ45 دقيقة الأولى.

يقود المباراة الحكم سمير الكزاز، بمساعدة الثنائي لحسن أزكاو و مصطفى أكركاد، والحكم رابع جلال جيد، في وجود حكم الفار رضوان جيد، ومساعد حكم فار زكرياء برينسي.

ويتواجد منتخبا الرأس الأخضر وموزمبيق في المجموعة الثانية والتي تضم منتخبا مصر وغانا.