مجموعة مصر.. الرأس الأخضر يتقدم على موزمبيق بالهدف الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم منتخب الرأس الأخضر بالهدف الأول على موزمبيق بالهدف الأول في المباراة الجارية الآن على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

سجل تياغو مانويل بيبي هدف التقدم لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 32 من الشوط الأول بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة فشل حارس موزمبيق في التصدي لها.

ويتواجد منتخبا الرأس الأخضر و موزمبيق في المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات مصر و غانا وموزمبيق.

يقود المباراة الحكم سمير الكزاز، بمساعدة الثنائي لحسن أزكاو و مصطفى أكركاد، والحكم رابع جلال جيد، في وجود حكم الفار رضوان جيد، ومساعد حكم فار زكرياء برينسي.