المدير التنفيذي للوحدة الإماراتى يحضر تدريبات الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - للاطمئنان على بعثة الأبيض

الجمعة 19/يناير/2024 - 06:48 م 1/19/2024 6:48:31 PM

حرص عبدالله سالم المدير التنفيذي لشركة الكرة بنادي الوحدة الإماراتي على زيارة مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم الجمعة باستاد آل نهيان قبل انطلاق منافسات بطولة الوحدة الإماراتي غداً السبت.



والتقى عبد الله سالم بكل من أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس البعثة، وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي ومعتمد جمال المدير الفني للاطمئنان على بعثة الأبيض قبل انطلاق البطولة.



ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.