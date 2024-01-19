أول منتخب يتأهل إلى دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حسم منتخب الرأس الأخضر "كاب فيردي" تأهله إلى الدور المقبل من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، عقب الفوز على موزمبيق اليوم.

وتأهل كاب فيردي إلى دور الـ16 من البطولة، بعدها حصد 6 نقاط من المجموعة الثانية، في أول جولتين، ويخوض اللقاء المقبل ضد منتخب مصر.

ويتصدر منتخب الرأس الأخضر المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط، إذ أنه فاز على غانا في الجولة الأولى بنتيجة 2-1، وفاز على موزمبيق في الجولة الثانية بنتيجة 3-0.

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