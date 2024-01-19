ترتيب مجموعة الفراعنة بعد فوز الرأس الأخضر على موزمبيق

الشارقة - اميمة ياسر - حسم منتخب الرأس الأخضر تأهله لدور الستة عشر بأمم أفريقيا 2023، بعدما حقق فوزا مستحقا على نظيره موزمبيق، بنتيجة 3-0، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي فى مدينة أبيدجان، فى إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية، التي تضم الفراعنة.

وبذلك تصدر الرأس الأخضر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، يليه منتخب مصر في المركز الثاني بنقطتين، ثم منتخبي غانا وموزمبيق في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة لكل منهما.

وكان منتخب مصر حقق تعادلا مثيرا مع غانا بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى جرت بينهما أمس على ملعب فيلكس بوانى، فى الجولة الثانية.